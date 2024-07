"Можеше да се чуе плач, който идваше изпод влака", каза полицейският началник.

Въпреки че едното от децата е невредимо, другото момиченце и 40-годишният му баща са загинали.

„Бащата "просто е влязъл в родителски режим" и се е опитал да спаси дъщерите си“, посочва Дънстън.

POLICE PRAISE HEROIC FATHER WHO DIED SAVING THE LIFE OF HIS DAUGHTER



The 39-year-old man jumped down to try to save his twin daughters, who were in a pram that rolled into the path of an oncoming train at Carlton station in Sydney, Australia.



Both he and 1 of his daughters… https://t.co/JZE6oOHG32 pic.twitter.com/l657QXH2rE