След смъртта на мъжа, починал от паднал клон в Пловдив, кметът на града Костадин Димитров уволни директора на общинското предприятие „Паркове и градини“. Причината е забавяне на заповедите, които издават районните кметове, за отсичане на опасни дървета и клони.
По-рано днес пред камерата на bTV семейството на покойния Бойко обяви, че възнамерява да съди общината.
„Това е недоглеждане от страна на общината, има екипи доколкото знам от екоинженери, които ходят и гледат“, каза синът на загиналия мъж, Ясен Богутлиев.
„Много тежки травми, буквално съпругът ми беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив...“, смята съпругата на покойния, Елена.
