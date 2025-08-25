Кметът на града Костадин Димитров уволни директора на общинското предприятие „Паркове и градини“

След като мъж почина от паднал клон в Пловдив: Уволниха директора на ОП „Паркове и градини“

След смъртта на мъжа, починал от паднал клон в Пловдив, кметът на града Костадин Димитров уволни директора на общинското предприятие „Паркове и градини“. Причината е забавяне на заповедите, които издават районните кметове, за отсичане на опасни дървета и клони.

По-рано днес пред камерата на bTV семейството на покойния Бойко обяви, че възнамерява да съди общината.

„Това е недоглеждане от страна на общината, има екипи доколкото знам от екоинженери, които ходят и гледат“, каза синът на загиналия мъж, Ясен Богутлиев.

„Много тежки травми, буквално съпругът ми беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив...“, смята съпругата на покойния, Елена.

