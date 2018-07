Актьорът Джордж Клуни е бил хоспитализиран, след като е попаднал в пътен инцидент с мотоциклета си на остров Сардиния, предава Асошиейтед прес.

Местен вестник изтъква, че нараняванията на холивудската звезда не са сериозни.Той е пострадал в областта на таза и има синини по ръцете и краката.

#BREAKING: First pictures from #GeorgeClooney's accident in #Sardinia this morning (Giovanna Sanna). Clooney has been taken to Saint John Paul II Hospital and the injuries are not expected to be serious. pic.twitter.com/gScPrJ6Ix2