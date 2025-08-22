Рекордните над 1 милион хектара са изпепелили пожарите в Европейския съюз от януари досега. Това сочат изчисления на агенция "Франс прес".
Най-лошата година за този век регистрират Испания, Кипър, Германия и Словакия.
Драматични кадри от Португалия показват неравната битка със стихията. След рязка промяна на вятъра пламъците обхващат пожарна кола, а един огнеборец е с тежки изгаряния.
Това е най-тежката година на огнени бедствия в страната от 2017 г. насам.
40% от изпепелените територии в ЕС са в Испания. След опустошителните пожари в област Галисия хората се събраха на протест срещу според тях неадекватните действия на местната власт.
Румъния е на трето място в ЕС по изгорени площи за тази година, а извън Общността и Сърбия регистрира най-тежкия си пожарен сезон.
