Полицията е извикана по сигнал за мъж, разхождащ се само по бельо и каубойски ботуши. Според свидетели, музикантът танцувал и приканвал минаващите "да се присъединят към партито". Оказа се известният провокативен рапър Лил Нас Екс.
Когато дошли служителите на реда обаче, се опитал да ги нападне и бил задържан. Откаран е в болница заради съмнения за... свръхдоза.
Все още няма коментар от 26-годишния хип-хопър.
