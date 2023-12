Австралия e в плен на гореща вълна. Властите призоваха хората да избягват дългия престой на открито и да се грижат за доброто си хидратиране.

Стотици австралийци търсят спасение от жегите на плажа в Сидни. Специални плажни патрули наблюдават излезлите под жаркото слънце за признаци на дехидратация.





Националната метеорологична служба издаде предупреждение за температури от над 40 градуса по Целзий.



Това е с почти 15 градуса над средната максимална температура за декември. Горещата вълна повиши и риска от горски пожари.

Рекордни горещини за декември са регистрирани на летището в Сидни. В 13:01 часа местно време там са измерени 43,5 градуса, което е малко повече от рекорда поставен през 1994 г, когато температурите на въздуха доостигат 43,2 градуса.

Бюрото по метеорология води статистиката за това място от 1929 г.

