Млад мъж има нужда от средства, за да продължи борбата с рядък и агресивен рак. Семейството му вече е изразходило всичките си спестявания и дарения от близки и приятели, а лечението трябва да продължи.

На 7 април тази година Явор Дойчинов придружава родителите си на профилактичен преглед. Пред кабинета обаче забелязва необичайна подутина на крака си.

„Левият крак над коляното отзад и понеже отивахме при един лекар, прекрасен кардиолог, наш дългогодишен семеен приятел, споделихме това и веднага го изпрати на снимка и от там се започна ходене по мъките. Появи се съмнение, че е нещо злокачествено“, разказа майката на Явор – Мариана Дойчинова.

Не след дълго идва и диагнозата – рабдомиосарком – рядко и изключително агресивно раково заболяване.

„За всички беше гръм от ясно небе, никой не е подготвен за такава диагноза, особено като си майка и става въпрос за детето ти. Започнахме да търсим помощ, но всички ни казаха, че няма специализирана болница в България за това заболяване, тъй като то е изключително рядко. По техни данни 1% от хората боледуват, така че нямаше как да продължим да го лекуваме в България“, разказва още майката на Явор.

Семейството се консултира със специализирана клиника в Гърция, където 48-годишният Явор да започне лечението си.

Сумата обаче нараства с всеки изминал ден и вече е непосилна за тях.

„Около 100 000 евро дотук и поне около 100 още ще трябват, за да може поне малко този човешки живот да бъде спасен“, казва майката на Явор.

Неотлъчно до него е съпругата му – Мая. А в България Мариана и съпругът и се грижат за внуците.

„Снаха ми е изключително изтощена, а аз съм тук – с децата. Те всеки ден питат за баща си. Дъщеричката му е само на 15, но и тя се опитва да му дава сили. А той казва: 'Мамо, много е тежко… но се държа заради вас“, казва майката на Явор.

„Вярваме, че имаме много добри хора, които ще ни гледат в този момент. Ако могат, кой с каквото може, да помогне, да се опитаме да го вдигнем на крака“, призовава тя.

Днес Явор се бори не само за живота си, а и за възможността да прегърне отново децата си и да се прибере у дома здрав.

Ако искате и имате възможност да помогнете на Явор, данните на дарителската сметка са:

IBAN: BG16UNCR70001598007367

Титуляр: Мая Цанкова Николакова

(Maya Tsankova Nikolakova)

Основание: Дарение за Явор

