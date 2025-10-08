Два столични района останаха без сметопочистване, след като кметът отказа да подпише договор с единствената останала в търга фирма. Аргументът му е нереално високите цени.

Кв. „Белите брези“ е част от засегнатия район „Красно село“. Ето как изглеждат контейнерите в една от вътрешните улици в квартала:

По централните булеварди контейнерите не са толкова препълнени, тъй като там боклукът се събира по-често.

До тази ситуация се стигна, след като в събота изтече договорът в районите „Красно село“ и „Люлин“. Оттогава сметосъбирането се осъществява от общинското дружество.

Докато София се бори с кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", кофите вече преливат, а до тях се трупат и мебели, и строителни отпадъци.

„Има много и неестествено количество мивки, тоалетни чинии, строителни материали, които имам чувството, че някой нарочно ги е донесъл. Неестествено количество – дивани, тоалетни, строителни материали“, разказа Момчил Пашев.

Така големите сиви контейнери не са удобни на всички. Хората казват, че са много високи.

На места в „Люлин“ контейнерите бяха изпразнени. Хората в района все пак имат надежда, че скоро проблемът с боклука ще бъде решен.

Тази сутрин доброволци в "Белите брези" се събират, за да съберат част от боклуците.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK