Трети ден боклуци извън кофите в София: Ще има ли решение до 19 октомври?

Кризата със сметоизвозването в София навлиза в третия си ден. Днес кметът на столицата Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева ще бъдат изслушани от Столичния общински съвет, след като през уикенда изтече договорът за почистване в районите „Красно село“ и „Люлин“.

Почистването там временно е поето от общинското дружество „София Еко строй“, но натрупаните отпадъци по улиците продължават да предизвикват недоволство сред жителите.

Квартал „Белите брези“ – един от засегнатите райони. По основните булеварди контейнерите са почистени, но в междублоковите пространства положението остава критично.

Общинският съветник от „Демократична България“ Димитър Петров коментира, че кризата е следствие от отказа на Столичната община да приеме 10 пъти по-високи цени за сметоизвозване, предложени от фирмите:

„Вярвам, че до средата на следващата седмица ситуацията ще бъде овладяна и тази тема ще остане в миналото“, каза Петров.

Той обясни, че обществената поръчка е обявена още през март, но процедурата е забавена от Агенцията по обществени поръчки с три месеца, въпреки че по закон срокът е две седмици.

От БСП обаче са категорични, че кризата е резултат от забавени решения на кмета. Общинският съветник Еньо Савов заяви, че от самото начало левицата е предлагала по-голяма част от районите да бъдат поверени на общинското дружество:

„То трябваше да бъде укрепено навреме, за да поеме повече райони и да се прекрати зависимостта от частни фирми с неясни собственици и интереси.“

Кризисната организация на сметоизвозването е в сила до 19 октомври, но няма единно мнение дали дотогава проблемът ще бъде решен.

Димитър Петров смята, че ситуацията ще се нормализира в рамките на 7–10 дни, докато Енчо Савов прогнозира задълбочаване на проблема, тъй като скоро изтичат договорите и в други зони на града.

„Кметът иска гражданите да проявят търпение, но вместо това трябва да даде ясни решения“, посочи Савов.

Днес на заседанието на Столичния общински съвет се очаква кметът Васил Терзиев да представи план за действие за справяне с кризата и осигуряване на редовно сметоизвозване.

Предстои да стане ясно дали общинското дружество ще получи допълнителен ресурс и какви ще бъдат дългосрочните решения за чистотата на столицата.