София
Трети ден боклуци извън кофите в София: Ще има ли решение до 19 октомври?

Изслушват кметът на столицата Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева в Столичния общински съвет

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:44 ч. 07.10.2025 г.

Кризата със сметоизвозването в София навлиза в третия си ден. Днес кметът на столицата Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева ще бъдат изслушани от Столичния общински съвет, след като през уикенда изтече договорът за почистване в районите „Красно село“ и „Люлин“.

Почистването там временно е поето от общинското дружество „София Еко строй“, но натрупаните отпадъци по улиците продължават да предизвикват недоволство сред жителите.

Квартал „Белите брези“ – един от засегнатите райони. По основните булеварди контейнерите са почистени, но в междублоковите пространства положението остава критично.

Общинският съветник от „Демократична България“ Димитър Петров коментира, че кризата е следствие от отказа на Столичната община да приеме 10 пъти по-високи цени за сметоизвозване, предложени от фирмите:

„Вярвам, че до средата на следващата седмица ситуацията ще бъде овладяна и тази тема ще остане в миналото“, каза Петров.

Снимка: bTV

Той обясни, че обществената поръчка е обявена още през март, но процедурата е забавена от Агенцията по обществени поръчки с три месеца, въпреки че по закон срокът е две седмици.

От БСП обаче са категорични, че кризата е резултат от забавени решения на кмета. Общинският съветник Еньо Савов заяви, че от самото начало левицата е предлагала по-голяма част от районите да бъдат поверени на общинското дружество:

Кризата с боклука в София: Кофите в „Люлин“ и „Красно село“ преливат (СНИМКИ)

„То трябваше да бъде укрепено навреме, за да поеме повече райони и да се прекрати зависимостта от частни фирми с неясни собственици и интереси.“

Кризисната организация на сметоизвозването е в сила до 19 октомври, но няма единно мнение дали дотогава проблемът ще бъде решен.

Димитър Петров смята, че ситуацията ще се нормализира в рамките на 7–10 дни, докато Енчо Савов прогнозира задълбочаване на проблема, тъй като скоро изтичат договорите и в други зони на града.

„Кметът иска гражданите да проявят търпение, но вместо това трябва да даде ясни решения“, посочи Савов.

„Търсете сивите контейнери“: Започна аварийното почистване на „Люлин“ и „Красно село“

Днес на заседанието на Столичния общински съвет се очаква кметът Васил Терзиев да представи план за действие за справяне с кризата и осигуряване на редовно сметоизвозване.

Предстои да стане ясно дали общинското дружество ще получи допълнителен ресурс и какви ще бъдат дългосрочните решения за чистотата на столицата.

