Кризата с боклука в София: Кофите в „Люлин“ и „Красно село“ преливат (СНИМКИ)

Жители на столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ сигнализират, че кофите за боклук преливат. До кризата с боклука се стигна, след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

Местните се опасяват, че са пред екологична катастрофа и трудно откриват кои контейнери са предвидени за събиране.

Кметовете на засегнатите столични райони също се оплакаха от лоша организация.

От Столична община обявиха, че започва кризисно събиране на отпадъците и въведоха специален режим на сметопочистване. Бяха поставени специални сиви контейнери за битов отпадък, само от които ще бъде събиран боклукът.

на 8 локации в „Люлин“:

1. бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница", пред метростанция "Сливница";

2. бул. "Панчо Владигеров", срещу пазар "Люлин" ;

3. ул. "Добринова скала" и бул. "Сливница";

4. ул. "Добринова скала" и ул. "Райко Даскалов" срещу бл. 523;

5. ул. "Д-р Петър Дертлиев", срещу м-н "Билла";

6. ул. "Д-р Петър Дертлиев", при Западен парк;

7. бул. "Сливница" и ул. "Беравица";

8. ул. 3-та № 34-38;;

на 3 в „Красно село:

1. ул. "Житница";

2. ул. "Коломан", пред стадион "Славия";

3. ул. "Булаир" ъгъла с ул. "Урвич";

От Столична община призоваха жителите на засегнатите райони да събират отпадъците си разделно и да ги изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата. Също така молят едрогабаритният боклук да се изхвърля в други райони.

От градската управа обещават аварийният режим да бъде само в рамките на 5 – 19 октомври, като след този период ще бъде намерена нова фирма, която да обслужва районите.

