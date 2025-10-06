От днес отпадъците на повече от 300 хиляди софиянци се събират от общинското предприятие за третиране на отпадъци. До кризата с боклука се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма за сметоизвозване, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

Така, от днес боклукът на кварталите се събира от общинското предприятие, но само за две седмици. Какво ще се случи след това – все още не е ясно.

В предаването „Тази сутрин“ по темата говорят кметовете на засегнатите райони - Цвета Николаева, районен кмет на „Красно село“, и Георги Тодоров, районен кмет на „Люлин“.

„Във вчерашния ден сме обработили около 15% от всички контейнери, като говорим само за битовия отпадък. Кофите бяха с връх, около кофите не се чисти, тоест, остават боклуци“, каза Цвета Николаева.

Снимка: bTV

„В „Люлин“ положението е аналогично, той е най-големият столичен район и обслужването на кофите не е адекватно и не е на ниво. Вчера до късно вечерта не бяха разположени всички контейнери, тази сутрин ме увериха от Столична община, че са разположени и в момента служители на районната администрация проверяват дали това е така“, заяви Георги Тодоров.

Двамата призоваха да не се оставят боклуци извън контейнерите, тъй като те няма да бъдат събирани – трябва да бъдат вътре, за да се извозят. Както и да не се изхвърлят строителни отпадъци – които и по принцип не трябва да бъдат изхвърляни в тези кофи.

Снимка: bTV

Районният кмет на „Люлин“ посъветва:

„Хората добре да опаковат своите отпадъци в съответните торби или чували, така че да не се разпиляват, когато има влошаване на метеорологичните условия – дъжд, вятър, и да ги оставят до кофата – но само щом е пълна и няма място вътре“.

Жилищните сгради генерират потребителски боклук, но в двата столични района има и сгради на различни институции – като в „Красно село“ се намира най-голямата спешна болница – „Пирогов“. Цвета Николаева уточни, че болницата има договори с отделни фирми за извозване на боклука ѝ, но около и пред болницата има няколко контейнера – които прогресивно се пълнят.

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева заяви, че общината работи на пълен капацитет и дава всичко от себе си.

Снимка: bTV

„Ще приоритизираме, във връзка с техните сигнали (на двамата районни кметове), ще дадем указания на екипите на терен, с които работим и планираме да увеличим капацитета на столичното предприятие с допълнителна техника. За момента сме извадили всичко, с което разполагаме, на терен. Работим на пълни обороти, някои колеги са работили и през нощта“, каза тя.

„Разбира се, че не дава максимални резултати, ако даваше нямаше да правим обществена поръчка и да търсим външна фирма“, обясни Бобчева.

„След като изтекат двете седмици ние ще стартираме кризисна обществена поръчка. Когато са по спешност, сроковете да доста съкратени, така че всичко може да стане много бързо“, заяви тя.

