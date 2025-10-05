Криза със сметосъбирането в столицата. От днес боклукът на над 300 хиляди софиянци се събира от общинското предприятие за третиране на отпадъци.

Екип на bTV провери как районите „Люлин“ и „Красно село“ се справят в първия ден от извънредната ситуация.

Боклукът ще се изнася до село Яна. От Столична община призовават хората да използват контейнерите за разделно събиране на отпадъци, защото те ще работят по редовния си график.

А големите сиви контейнери ще бъдат разположение по следния начин – 8 в „Люлин“ и 6 в „Красно село“.

Горан е от жителите на „Люлин 5“, които първи изхвърлиха боклука си за деня.

„Виждате какви блокове са построени тука, има по две кофи на блок, това е смешно“, казва ни той.

„А как ви звучи да плащате в пъти повече в данъците си, но боклукът да се събира по същия начин?“, питаме го ние.

„Не трябва да е така. Ако плащаме повече, поне да има повече кофи. Това е безпрецедентно...“, категоричен е той.

Екипите на общинското предприятие за отпадъци вече събират боклука на кварталите.

„Засега е това, което ни казаха и ще гледаме да се справим. Не можем да отговорим на този въпрос (след 2 седмици какво ще правим)“, казва Красимир Младенов, служител на СПТО.

Освен от обикновените контейнери, боклукът ще се събира от специални контейнери за строителни отпадъци на осем адреса в „Люлин“ и шест в „Красно село“.

Намираме се до хранителния магазин на ул. Петър Дертлиев в Люлин. Една от точките, но които трябва да бъдат поставени новите сиви контейнери. Въпреки това, към 9:00 ч. днес такива все още не са поставени.

Зам.-кметът по екология на Столична община, Надежда Бобчева, обяви, че това ще се случи в рамките на днешния ден.

Днес в 16:00, кметът на „Люлин“ организира брифинг с още информация за сметосъбирането на квартала.

