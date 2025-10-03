Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“ от 05 октомври. Екипите на общината и всички общински дружества са мобилизирани да гарантират, че неудобството за гражданите ще бъде минимално, а извозването на отпадъците – осигурено.

Организацията влиза в сила за срок до 19 октомври или до второ нареждане.

Кметовете на двата района са официално информирани този следобед и мобилизирани за съдействие, съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението за предприемане на тази временна и извънредна мярка е принципно и е продиктувано от ангажимента на общината да защити публичния интерес.

Договорът за сметопочистване на двата района изтича на 4 октомври. Единственият останал кандидат в обществената поръчка е предложил цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка.

„Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция. Избрахме да предприемем временна и извънредна мярка чрез мобилизация на вътрешния ни ресурс, за да не позволим криза и изнудване“, заяви кметът Терзиев.

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси – хора и техника.

Сметоизвозването ще се поеме основно от СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци) и други общински структури. За облекчаване на процеса, граничните улици и булеварди ще бъдат възложени на фирмите, опериращи в съседните райони.

Кметът Терзиев разчита на пълна подкрепа и мобилизация от страна на районните администрации за поддържането на чистотата на кошчетата по спирките на градския транспорт.

Столична община призовава жителите на „Люлин“ и „Красно село“ за съдействие, дисциплина и мобилизация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK