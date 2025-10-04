Криза с боклука в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ – за това съобщи във вчерашния ден кметът на София Васил Терзиев.

В следващите две седмици за извозването на отпадъците ще се грижи Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Какво ще се случи след тези 2 седмици, кметът Терзиев не каза.

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси – хора и техника.

Снимка: Google maps

А ето това са точките, къде жителите на тези два района - над 300 хиляди души, ще могат да си изхвърлят боклука си:

1. ул. „Житница“

2. ул. „Коломан“, пред стадион „Славия“

3. бул. „Цар Борис III“ и ул. „Булаир“

1. бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Сливница“, пред метростанция „Сливница“

2. бул. „Панчо Владигеров“, срещу пазар „Люлин“

3. ул. „Добринова скала“ и бул. „Сливница“

4. ул. „Добринова скала“ и ул. „Райко Даскалов“ срещу бл. 523

5. ул. „Д-р Петър Дертлиев“, срещу м-н „Билла“

6. ул. „Д-р Петър Дертлиев“, при Западен парк

7. бул. „Сливница“ и ул. „Беравица“

8. ул. 3-та № 34-38

