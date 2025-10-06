Втори ден криза с боклука на най-големия квартал на София "Люлин", и на "Красно село". Сметоизвозването за общо 300 хиляди души е спряно, след изтичането на договора с изпълнителя.



Кофите пред дома на Цветелина преливат от вчера.

"Направо е страшна работа. Пълен ужас, всички кофи за затрупани, само по булевардите гледам са събрани, но вътре е страшно".

Според районните кметове мерките не са достатъчни.

"Няма как да е чисто при условие, че са обработили във вчерашния ден около 15% от всички контейнери, като говорим само за битовия отпадък. Кофите бяха с връх, около кофите не се чисти, тоест, остават боклуци", каза Цвета Николаева, кмет на кв. "Красно село“.

Снимка: bTV





„Вчера до късно вечерта не бяха разположени всички контейнери“, каза Георги Тодоров, кмет на кв. "Люлин".

„Ще приоритизираме, във връзка с техните сигнали планираме да увеличим капацитета на столичното предприятие с допълнителна техника. Работим на пълни обороти, някои колеги са работили и през нощта“, коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет на София по екология.

От Столичната община обясняват, че нов договор не е подписан цената– спечелилата общ. поръчка фирма предлага повече от 2 пъти по-висока от прогнозната на общината.

"Консорциумът "Почистване Триадица", спечелил обществената поръчка за сметоизвозване в Красно село и Люлин, е регистриран на този адрес. Охраната обаче ни отпрати".

Доброволци следят за нередности и сигнализират Столичния инспекторат.

"Наблюдаваме, че може би има някакъв саботаж на работата и общината и да докажем, че можем да се справим с кризата, така че това, което сме установили ще бъде санкционирано на момента, както търговските обекти и гражданите", коментира инж. Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.



След две седмици Общината ще обяви кризисна обществена поръчка.

