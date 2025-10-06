Втори ден криза с боклука на най-големия квартал на София "Люлин", и на "Красно село". Сметоизвозването за общо 300 хиляди души е спряно, след изтичането на договора с изпълнителя.
Кофите пред дома на Цветелина преливат от вчера.
"Направо е страшна работа. Пълен ужас, всички кофи за затрупани, само по булевардите гледам са събрани, но вътре е страшно".
Според районните кметове мерките не са достатъчни.
"Няма как да е чисто при условие, че са обработили във вчерашния ден около 15% от всички контейнери, като говорим само за битовия отпадък. Кофите бяха с връх, около кофите не се чисти, тоест, остават боклуци", каза Цвета Николаева, кмет на кв. "Красно село“.
„Вчера до късно вечерта не бяха разположени всички контейнери“, каза Георги Тодоров, кмет на кв. "Люлин".
„Ще приоритизираме, във връзка с техните сигнали планираме да увеличим капацитета на столичното предприятие с допълнителна техника. Работим на пълни обороти, някои колеги са работили и през нощта“, коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет на София по екология.
От Столичната община обясняват, че нов договор не е подписан цената– спечелилата общ. поръчка фирма предлага повече от 2 пъти по-висока от прогнозната на общината.
"Консорциумът "Почистване Триадица", спечелил обществената поръчка за сметоизвозване в Красно село и Люлин, е регистриран на този адрес. Охраната обаче ни отпрати".
Доброволци следят за нередности и сигнализират Столичния инспекторат.
"Наблюдаваме, че може би има някакъв саботаж на работата и общината и да докажем, че можем да се справим с кризата, така че това, което сме установили ще бъде санкционирано на момента, както търговските обекти и гражданите", коментира инж. Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.
След две седмици Общината ще обяви кризисна обществена поръчка.
