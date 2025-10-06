От общината апелират гражданите да не изхвърлят мебели или едрогабаритни отпадъци

300 000 столичани са без сметоизвозване. До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма. На обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

На 6 октомври (петък) контейнерите вече започнаха да преливат. В момента от Столична община са обявили 2-седмичен режим на аварийно сметопочистване.

В район „Люлин“ има 8 точки, а в район „Красно село“ – 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си. От общината апелират гражданите да не изхвърлят мебели или едрогабаритни отпадъци. Също да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери.