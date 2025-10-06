300 000 столичани са без сметоизвозване. До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма. На обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.
На 6 октомври (петък) контейнерите вече започнаха да преливат. В момента от Столична община са обявили 2-седмичен режим на аварийно сметопочистване.
В район „Люлин“ има 8 точки, а в район „Красно село“ – 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си. От общината апелират гражданите да не изхвърлят мебели или едрогабаритни отпадъци. Също да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери.