Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса (СНИМКИ)

Пътят между Велико Търново и Арбанаси временно е затворен заради паднала скална маса. Пътят от Велико Търново към Арбанаси е временно затворен за движение заради извличане на скална маса.
Камъни са паднали от хълма Трапезица и са блокирали участъка. От Областната дирекция на МВР във Велико Търново уточняват, че е ограничено движението в отсечката от църквата „Свети 40 мъченици“ до кръстовището за завод „Мавриков“.
Изграден е обходен маршрут, по който се пренасочва трафикът.
Това не е първият случай, в който скални късове от хълма Трапезица се свличат върху пътното платно в този участък. Екипи работят по почистване и обезопасяването на района.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK