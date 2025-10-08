Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса (СНИМКИ)

Пътят между Велико Търново и Арбанаси временно е затворен заради паднала скална маса. Пътят от Велико Търново към Арбанаси е временно затворен за движение заради извличане на скална маса.

Камъни са паднали от хълма Трапезица и са блокирали участъка. От Областната дирекция на МВР във Велико Търново уточняват, че е ограничено движението в отсечката от църквата „Свети 40 мъченици“ до кръстовището за завод „Мавриков“.

Има обходен маршрут, по който се пренасочва трафикът

Изграден е обходен маршрут, по който се пренасочва трафикът.

Това не е първият случай, в който скални късове от хълма Трапезица се свличат върху пътното платно в този участък. Екипи работят по почистване и обезопасяването на района.

