Александър Джартов: В с. Лозенец само един хотелски комплекс е залят с вода

Земетресение с магнитуд 6,6 разлюля Папуа Нова Гвинея

Най-малко трима души са ранени при частично срутване на сграда в Мадрид (ВИДЕО)

След случая в Каблешково: МОН обсъжда поставянето на видеокамери в детските градини

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

Израелските сили обстрелват Газа навръх годишнината от нападението на "Хамас" срещу Израел

Още през 2015 г. властите са сигнализирани за строителството в коритото на р. Дращела при „Елените“

Рекордни глоби в Турция за брокери, надували изкуствено цените на имотите

Камарата на архитектите: Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване

Безпрецедентна операция на Острова: Българи са част от банда, изпращала хиляди крадени телефони в Китай
Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

От 9 октомври започва ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия

Редакторски екип

Публикувано в  15:59 ч. 07.10.2025 г.

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София край Вакарел, в участъка не ремонт - между 24-и и 33-и километър, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура.

От вторник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив.

„Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения“, уточняват от АПИ.

Километрично задръстване: Аварирал тир блокира движението по АМ „Тракия“

Припомняме, че заради ремонтните дейности в 9-километровия участък в платното за Бургас трафикът е изцяло прехвърлен в платното за София.

„За повишаване на пропускливостта може да се шофира и в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно“, посочват от АПИ.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистрала „Тракия“ в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

Променят движението на „Тракия“ и „Хемус“, ще може да се шофира и в аварийната лента

Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

От 9 октомври, четвъртък, започва ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

"Елените": Водопад се спуска от големи бетонни късове, водата се е върнала там, където е била преди години

Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

