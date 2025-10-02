Аварирал тир при 93-ти километър на АМ „Тракия“ блокира движението в посока Бургас. Образувала се е километрична колона от изчакващи автомобили.

Инцидентът е станал малко след 20 ч. тази вечер. Няма данни за пострадали хора.

Камионът е заел цялото пътно платно и движението в участъка е временно спряно. Движението се регулира от Пътна полиция. Движението се отклонява при п.в. „Пазарджик“ по път ІІ-37.

В трафика е попаднал и музиканта DJ Диан Савов, който сподели, че няма да успее да стигне за планувано участие в Пловдив и се извинява на публиката, която ще го очаква.

Припомняме, че движението по аутобана е допълнително усложнено заради ремонти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK