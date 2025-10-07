Какво е да си служител на Kaizen Gaming? Това означава да се грижиш не само за себе си, но и за другите, като част от международната доброволческа инициатива The Collective. В компанията работят над 2,700 талантливи служители в Европа, Америка и Африка, които превръщат Kaizen Gaming в една от най-големите GameTech компании в света.

Израз на този успех е и програмата „The Collective”, която има за цел да използва силата на доброволчеството сред служителите, за да създаде значимо социално въздействие и да допринесе за положителна промяна в общностите, където Kaizen Gaming оперира.

Двигателят на програмата са именно служителите, които обединяват сили като един екип. Те не само се стремят ежедневно да бъдат по-добри в работата си, но и да допринасят положително за средата и света около тях.

Какво отличава The Collective?

Въпреки че започна едва преди година, програмата вече оказва значимо въздействие. До момента тя успя да събере над 600 доброволци, които допринесоха с повече от 1500 часа доброволчески труд и подкрепиха 24 неправителствени организации, помагайки им да развиват мисията си и да създават трайна промяна.

Снимка: Kaizen Gaming

През лятото програмата се фокусира върху социалното приобщаване и подкрепата на общността. В Атина, Солун, София, Букурещ, Лисабон, Сао Пауло и Богота, The Collective подкрепи местни неправителствени организации, като постави пунктове за събиране на дарения в офисите на Kaizen Gaming, давайки възможност на Кайзенци не само да даряват, но и да се свържат лично с организациите и каузите, към които проявяват интерес.

Резултатите са вдъхновяващи:

Над 2,000 артикула бяха събрани като дарение за уязвими общности, включително пакетирани храни, хигиенни продукти, училищни пособия, дрехи, играчки и др.

бяха събрани като дарение за уязвими общности, включително пакетирани храни, хигиенни продукти, училищни пособия, дрехи, играчки и др. Уъркшопът „The Collective Talk” свърза служителите с неправителствени организации в Гърция и Бразилия, създавайки пространство за задаване на въпроси и обмен на идеи, и укрепвайки личната връзка на служителите с каузите.

свърза служителите с неправителствени организации в Гърция и Бразилия, създавайки пространство за задаване на въпроси и обмен на идеи, и укрепвайки личната връзка на служителите с каузите. Дарение от Kaizen Gaming в размер на над 60 000 евро подкрепи неправителствени организации, обслужващи над 4700 души по целия свят, включително деца, възрастни хора, жени и уязвими семейства.

В София дарителската кампания успя да събере 75 артикула, с които компанията подкрепи 120 семейства или над 400 души в отдалечени и слабо населени места в Северозападна България. Тази помощ бе изцяло насочена към самотни и възрастни хора, както и семейства в нужда.

Снимка: Kaizen Gaming

Действия от самото начало

Още от старта на кампанията през есента на 2024 г., 200 доброволци от Kaizen Gaming запретнаха ръкави, за да почистят плажове, да сготвят храна за уязвими групи и да ремонтират обществени паркове в Сао Пауло, Лисабон, София, Букурещ, Атина и Солун.

Програмата разшири фокуса си и отвъд хората, подкрепяйки хуманното отношение към животните и опазването на околната среда. Миналия април още 200 Кайзенци обединиха сили с неправителствени организации в Атина, Солун, Сао Пауло, Лисабон, Прага, Валета, Богота, София и Букурещ. Усилията им включваха подпомагане на бездомните кучета да намерят нови домове, изграждане на къщички за птици за местни видове и повишаване на осведомеността по въпросите на опазването на природата.

Снимка: Kaizen Gaming

В България, инициативата The Collective в партньорство с TimeHeroes подпомогна за:

Обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша за по-чисто и зелено бъдеще.

Доброволци от компанията прекараха един ден, грижейки се за бездомни кучета от приюта Every Dog Matters и облагородявайки средата, в която живеят.

Екипът на Kaizen Gaming в София дари хранителни и хигиенни продукти, както и лекарста от първа необходимост на Фондация „Добро за всеки“ за мисията им в помощ на нуждаещи се хора в Северозападна България.

Още повече предстои

С навлизането си във втората година, Тhe Collective вече проучва нови начини за сътрудничество с неправителствените организации. Истинската стойност на The Collective не се измерва само в числата. Реалното й въздействие се вижда в хората, животните и средата, на които са помогнали доброволците, а също и в гордостта и чувството за цел, които те изпитват от участието си.

Снимка: Kaizen Gaming

За Kaizen Gaming

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. Компанията има повече от 2700 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч в глобалния пазар за спортни залагания и игри и е носител на редица награди в индустрията, включително безпрецедентните седем отличия в рамките на една година от наградите EGR Operator Awards 2024.