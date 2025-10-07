Ново наводнение по Южното Черноморие след валежите. Улиците в Лозенец са под вода, показват кадри в социалните мрежи. Наводнението е в най-ниската част на селото.

Общинският щаб в Царево предупреждава за възможно бързо влошаване на обстановката.

„Не предприемайте пътуване и излизане без причина. Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от поводите и да ги преместят на сигурно място“, посочват от общината.

„За всичко това е виновна „Барбара“ – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, обясни климатологът професор Георги Рачев.

„Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък, рано сутринта“, отбеляза климатологът.

Днес - 7 октомври, времето ще бъде облачно и дъждовно. За няколко области е обявено най-високото предупреждение за опасно време заради очакваните количества дъжд.

За областите Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и части от Ямбол е в сила червен код за опасно време.

През деня в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд.

