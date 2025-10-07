dalivali.bg
„Ето го червеното петно, ще вали страшно много“: Циклонът се изтегля, но част от България остава под влияние

„Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валежи също се покачват“, посочи Георги Рачев

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:59 ч. 07.10.2025 г.

„И днес, и утре – студено. В Западна България още утре следобед валежите ще спрат, но на изток ще продължат и в четвъртък.“ Това коментира в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„За всичко това е виновна „Барбара“ – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, посочи професор Рачев.

„Сигурно ще продължи да вали и в следващите часове. А 40 литра не е малко. След това този циклон ще се изтегли към Констанца и североизточната част на България ще остане под негово влияние“, отбеляза той.

„Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък, рано сутринта“, отбеляза климатологът.

„Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валежи също се покачват“, посочи Георги Рачев.

По думите му от четвъртък ще стане доста по-топло и нормално за октомври.

Червен код за порои във вторник – 7 октомври

"Идва Димитровден и трябва да чакаме циганското лято", отбеляза той.

Какво още коментира климатологът - чуйте във видеото.

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

Червен код за порои във вторник – 7 октомври

