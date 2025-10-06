Червен код обяви НИМХ за интензивни валежи в 8 области за вторник – 7 октомври. Сред тях е област Бургас, която пострада от пороите в петък – 3 октомври.

Предупреждението от трета степен е в сила за 8 области – Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

Оранжев код – втора степен, е обявен за 10 области – Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Сливен, Хасково, Кърджали.

За 5 области е обявен жълт код – Видин, София област, Пловдив, Стара Загора и Смолян.

И без предупреждение за опасни явления (зелен код) са пет области – София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 10° и 15°.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. Дневните температури ще се повишават.

В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Дневните температури ще се повишат още и максималните ще са между 17° и 22°.

