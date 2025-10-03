Служители от ЗЖУ-Бургас помагат в овладяване на ситуацията по Южното Черноморие.
3 Екипа от Зоналното жандармерийско управление в Бургас помагат в овладяване на ситуацията край Царево. В градчето е обявено бедствено положение, заради обилните валежи. В момента един екип е ситуиран в подхода към къмпинг „Нестинарка“, за да не се допускат превозни средства към наводнения район. Друг екип е разположен край моста на с. Арапя, където ситуацията също е сложна.
Още 3 екипа изпълняват задачи в различни точки на Бургас. Към момента там няма обявено бедствено положение, но отделни места са силно засегнати и наводнени.
Призовават се гражданите стриктно да спазват указанията на силите на реда.
Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.
