През първата половина на предстоящия месец – от 1 до 15 октомври 2025 г., температурите ще бъдат близки и по-ниски от обичайните, а валежите – над нормата.

През първите дни от периода динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. Изгледите са за предимно облачно време.

От 2.10. до 5.10. и между 9.10. и 11.10. под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони предстоят валежи. На много места се очаква те да бъдат значителни.

Вероятност за преминаване на слабо изразено атмосферно смущение има и към средата на месеца, но тогава само на отделни места слабо ще превали.

През периода 12-14 октомври на места в равнините и котловините до обед – ниска облачност или мъгли.

Снимка: btvnovinite.bg

