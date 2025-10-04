Предстои нова опасност от Червен код за опасни валежи в началото на седмицата.

Причината е нов средиземноморски циклон с името "Барбара". Той ще донесе у нас тежка метеорологична обстановка.

Валежите ще бъдат значително над нормата за месец октомври. Най-тревожна е прогнозата за първите три дни от седмицата. В понеделник най-засегната ще е Югоизточна България и Черноморието.

Във вторник и сряда предупреждението се мести за Северна и Източна България.

В четвъртък валежите ще спрат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK