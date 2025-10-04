Предстои нова опасност от Червен код за опасни валежи в началото на седмицата.
Причината е нов средиземноморски циклон с името "Барбара". Той ще донесе у нас тежка метеорологична обстановка.
Валежите ще бъдат значително над нормата за месец октомври. Най-тревожна е прогнозата за първите три дни от седмицата. В понеделник най-засегната ще е Югоизточна България и Черноморието.
Във вторник и сряда предупреждението се мести за Северна и Източна България.
В четвъртък валежите ще спрат.
