Наводненията в „Елените“, отнели човешки животи, по всяка вариатност са предизвикани не само от климатичните промени - от природата, а по-скоро от човешкото безхаберие и от престъпното строителство.

Всичко това обаче ще се изяснява в хода на времето. По морето продължава разчистването на щетите след голямото наводнение - най-вече по Южното Черноморие.

Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционното селище „Елените“.

Снимка: Стефан Борисов

През нощта валя много слабо и прогнозите за интензивни валежи не се сбъднаха - за щастие на всички хора, които имат имоти във ваканционното селище, или всички, които са близо в района.

Въпреки това остава КПП-то и и ограничението за влизане във вилното селище. Тази сутрин не вали, има силен вятър.

Снимка: Стефан Борисов

Шатрата, която опазваше полицаите от проливния дъжд, излетя. Екипи на полицията продължават да патрулират така, че да бъдат пресечени всички опити за набези долу във вилното селище.

Снимка: Стефан Борисов

Водата и реката наистина са остъпили място на бетона и на голямото строителство – видя екипът на bTV.

Снимка: Стефан Борисов

Видяхме и огромни хотели, и вили, които са построени върху коритото на реката, а тя по себе си е вкарана в един тунел.

Според експертите - напълно малък и не с такъв обем, който може да поема от водата при нормални дъждове, камо ли при дъждовете, които се изсипаха тук през миналата седмица.

Снимка: Стефан Борисов

Дънери, храсти и бокуци, които е влачила водата със себе си, се намират долу на плажната ивица, включително и два микробуса.

Картината е апокалиптична - наистина навсякъде водата е минавала и е събирала всичко по пътя си.

В момента има водопад, който се спуска от големи бетонни късове и водата всъщност се върнала там, където е била преди години.

Снимка: Стефан Борисов

Курортното селище ще остане затворено до второ нареждане. Очаква се в сряда Областният кризисен щаб да направи повторна среща, с която да прецени какви са рисковете, за да може хората да се върнат и да започне отново разчистването на комплекса.

Вчера жителите бяха допуснати за малко - само да си вземат най-необходимото като лекарства, лични документи и пари.

Снимка: Стефан Борисов

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK