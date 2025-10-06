dalivali.bg
Министър Генов за наводненията в "Елените": Голяма част от реката е застроена

„Природата си отмъсти за алчността и безотговорността“, коментира министърът на околната среда и водите

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип

Публикувано в  09:26 ч. 06.10.2025 г.

"Голяма част от реката е застроена". Това посочи министърът на околната среда и водите Манол Генов в ефира на обществената телевизия по повод наводненията във вилно селище "Елените".

"Не е позволено да се строи върху публична държавна собственост и тук въпросът е как се е случило това", дипълни той.

По думите на министъра има много институции, които съгласуват тези строежи.

Река няма, върху нея - хотели: Природата или хората са причина за потопа в

"До момента от нашите проверки в регистъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) има само едно съгласуване за строеж около 2006 г. за една пречиствателна станция", отбеляза министър Генов.

"До днес следобед очаквам да получа справка за всички обекти дали са съгласувани от инспекцията и по какъв начин", добави министърът. 

Причината за потопа в

"Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване", каза още той.

"Министърът посочи, че да строиш върху дерета е недопустимо и добави, че не знае кои са собствениците на обектите върху дерето и не е проверявал в търговския регистър. По негови думи институциите не са си свършили работата. Природата си отмъсти за алчността и безотговорността", каза Генов.

"Ще разгледаме внимателно дали няма "вратички" в Закона за околната среда и водите и ще вземем мерки, ако има пропуски в него", посочи министърът.

На 3 октомври Манол Генов разпореди проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район", за да се види дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на дерето в Елените, са били съгласувани с Басейнова дирекция.

Заради нови опасности: Ограничават достъпа до

"В района на Елените не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Река там няма. Там има няколко сухи дерета", коментира след бедствието в петък министър Генов.

