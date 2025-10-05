Трети октомври. За броени часове над Елените и Свети Влас падат над 200 литра дъжд на квадратен метър – валеж като за цял месец. Водата се излива по деретата от Стара планина и помита коли, улици и сгради. Стихията взема в жертва четирима души. Имало ли е тук някога затрупана река или не? Имало ли е строежи, които са пренебрегнали и зарили коритото на тази река? Проверки ще търсят отговор от община Несебър, от дирекцията за строителен контрол, от Басейновата дирекция.

"Сега дали там е имало река или няма река, ще се обследва. По първоначални данни от МОСВ там няма идентифицирана река, но е водосбор, което също трябва да се изследва", казва министърът на регионалното развитие и благоустройството.

А докато държавата изследва, ние успяваме да видим с просто око как през склоновете над Елените се спускат коритата на две малки реки. Това показват картите на Кадастъра и системата Google earth. Едната е Дращела с водосбор от около 28,34 кв. км. Видно от снимките в нея отдавна няма вода, но и сега, на последното сателитно изображение ясно личи коритото й.

Тя се влива в другата река - Козлука, с дължина малко над 11 км. Тя влиза в Елените, минава през селището и се излива в морето. Тази сателитна снимка от далечната 2003-та година ни показва курорта отпреди застрояването му. Тук ясно се вижда, че макар и сухо, речното корито минава без прекъсване към морето. На снимките от 2006 и 2009-та виждаме, че линията на коритото вече е прекъсната - ето тук.

В съседство се виждат строителна площадка на голям имот, собственост на офшорна фирма. През 2010 гледката вече е съвсем различна. На мястото на речното корито има цяло селище, площадки, паркове, заравнени площи. Не виждаме и излаза на коритото към морето. Подобренията продължават през следващите години, все така без да виждаме следи от река. Как и кой е разрешил строителство върху речно корито?

"Аз подозирам с високо ниво на достоверност и на очакване, че става въпрос за поредната корупционна схема по нашето Черноморие. Тези хора, които са изграждали тези обекти не са случайни. Те са свързани с било то с кутии за обувки пълни с пари, било то с други с изграждането на обекти по един съмнителен начин", коментира Борислав Сандов, бивш министър на екологията и водите.

Природозащитникът и бивш екоминистър Борислав Сандов също публикува снимки на Елените отпреди и сега. И предупреди за фаталните валежи още в началото на седмицата.

"Когато е в речно корито, когато е в тераса, има ясно разписано закон, не се допуска изграждането на такива обекти", коментира Сандов.

Снимките на Елените от преди и сега коментира и регионалният министър.

"На мен ми изглежда, че някой е положил доста усилия да спечели пари. По друг начин не мога да го обясня. Моето желание и на министър-председателя е да се установи дали в тази ситуация има и човешка намеса, човешка ръка", коментира министър Иванов.

Ако няма корито, което да поеме водата при дъждове, тя ще се изсипе върху селището и може да убие хора отново, казва Сандов.

Този аквапарк, това вилно селище, има игрище, има други обекти, които са в самото речно корито, което е вкарано в едни тръби под тези обекти. Това е абсолютно недопустимо. България се намира в климатична зона, в която все по-често ще виждаме сухи реки, сухи речни корита в лятото. Но когато дойде големия дъжд, ще ги виждаме не просто пълни, а препълнени тези реки. И картите, които са именно за тези много опасни райони от наводнения, ясно показват, че там имаме висок риск от наводнения. Тези карти бяха приети в годината, в която аз бях министър и това затвори една от наказателните процедури срещу България.

Причините за трагедията коментира и кметът на община Несебър, отговорна за района:

"Има ли незаконно строителство на територията на комплекс Елените? Аз не мога да ви кажа. Това е природа, какви са причините, има проверки РДНСК, тепърва ако има нещо нередно при застрояване ще се установи какви са причините", заяви кметът на община Несебър Николай Димитров.

Очакваме резултатите от назначените проверки за незаконно строителство в Елените и Свети Влас.

