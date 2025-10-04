Трима души загинаха при наводнението в курортния комплекс „Елените“ на 3 октомври.

Мъж беше открит в подземен етаж на хотелски комплекс, а при втората приливна вълна в курорта загинаха граничен полицай и тракторист (доброволец, пристигнал от село Тънково).

Дъждът вали. Водата приижда. Улиците се превръщат в реки. Цанко Иванов е на работа към ВиК. Изпращат го да помага на бедстващите с багера си.

Идва приливна вълна, залива багера, а Цанко се хваща за близкото дърво. После скача във водата, за да опита да се спаси с плуване. Водата обаче го отнася пред погледите на спасителите.

„Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот.

Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!“, казва Николай Нанков.

„Тъкмо си стъпи на краката. направи си хубава къща, ама това е. Като добър човек го познавам, мъчно ми е за него“, допълва Георги Марков от село Тънково.

В същото време, на работното си място – в морето, на пост е главен боцман Стефан Иванов. Той управлява бордовата лодка, докато с още двама негови колеги обследват морския бряг в търсене на бедстващи.

„Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 56-годишният полицай е починал“, съобщиха от МВР.

„Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар! Един от най-опитните, един от най-достойните! А него си го взе морето!!!“, написа написа за своя колега директорът на „Гранична полиция“.

Водата взе и още един човешки живот. Мъж загина по време на работа на приземен етаж.

