Три станаха жертвите на наводнението в "Елените". Това съобщи на брифинг в Несебър вътрешният министър Даниел Митов.

„За съжаление има един загинал гражданин, който се е озовал в приземно помещение в момента, в който е прииждала първата голяма вълна. Аутопсията ще покаже точно от какво е починал“, съобщи вътрешният министър.

„Спасителите са успели да спасят другите хора, които са били в сградата, но за съжаление са го намерили него починал. За съжаление имаме и двама починали от спасителите – един от „Гранична полиция“ и другият е трактористът, който заедно със свой колега се е озовал в средата на втората вълна, въпреки предупреждението и за съжаление той също е намерен починал. Да изразим съболезнования към близките на загиналите. Сега отиваме на място“, каза още Митов.

Снимка: БГНЕС

„Призив към гражданите – да не отказват евакуация. След малко ще бъде пуснато съобщение през бг BG-Alert, че са длъжни да се евакуират. Очакват се още валежи, възможно е отново да се получат такива природни явления. Засега нямаме информация за други жертви или хора, които да се издирват, продължават огледите за признаци на бедстващи хора, дронове на „Гранична полиция“ облитат района“, посочи министърът на МВР.

