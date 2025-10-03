Главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“, изрази съболезнования за кончината на полицейския служител, загубил живота си при спасителните дейности след наводнението на „Елените“.

„Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!! А него си го взе морето!!! Главният ни боцман - Стефан Иванов! Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!“, казва той в своя публикация във Фейсбук.

Златанов подчертава още, че Стефан Иванов е бил вдъхновяващ пример за всички свои колеги:

„Той вдъхваше респект у всеки! Един от най-опитните, един от най-достойните! Учеше младите колеги и винаги вдъхваше спокойствие и увереност“.

„Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето! Сега не е време за излишни приказки. Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората“, каза още той.

МВР и Главна дирекция „Национална полиция“ също изразиха съболезнования за загубата на своя колега.

