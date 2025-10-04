В курортния комплекс „Елените“, който беше наводнен вчера, днес пак заваля, продължава и евакуацията.

Селището остава без ток, а с цел безопасност се въвежда и контролно-пропускателен пункт.

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване. След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището.

В разчистването ще се включат комбиниран багер, фадрома, кран, няколко самосвала, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска за измиване на терена, както и екипи за ръчно почистване.

Областният управител Владимир Крумов отправи искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.

Снимка: Габриела Керемедчийска

От МО съобщиха, че военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас.

20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас днес ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище „Елените“. На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.

Към засегнатия район пътуват доброволци от Пловдив и Бургас, които ще се включат в разчистването и подпомагането на пострадалите.

Снимка: Габриела Керемедчийска

Предстои да бъде извършен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване, след което специализирани комисии ще започнат описване на щетите и набелязване на необходимите мерки за възстановяване.

Трима души загинаха при наводнението в „Елените“ на 3 октомври. Мъж беше открит в подземен етаж на хотелски комплекс, а при втората приливна вълна в курорта загинаха граничен полицай и тракторист (доброволец, пристигнал от село Тънково).

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK