Предстои описване на щетите в курортното селище „Eлените“ и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа на Бургас.

На изведените хора от селището е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ.

Пред bTV областният управител на Бургас Владимир Крумов обяви, че евакуираните вчера хора са около 200. Всички са настанени в хотелски комплекси в района.

По думите му те ще могат да се върнат по домовете си най-рано във вторник, когато бъде почистено и възстановено електрозахранването.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент.

През изминалата нощ на терен в „Eлените“ останаха екипи на Пожарна безопасност и защита на населението, полицията и жандармерията, които осигуряваха спокойствието и сигурността на евакуираните граждани.

Електроподаването в „Eлените“ остава преустановено, но в останалата част на община Несебър електрозахранването е възстановено. Няма други населени места без ток.

В курорта „Свети Влас“ също се описват щетите. В него са настанени 75 души от евакуираните от „Eлените“ – в части хотели и квартири.

По данни на НИМХ в района на Бургас се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

Трима души загинаха при наводнението в „Елените“. Мъж беше открит в подземен етаж на хотелски комплекс, а при втората приливна вълна в курорта загинаха граничен полицай и тракторист (доброволец, пристигнал от село Тънково).

