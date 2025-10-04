В събота – 4 октомври, облачността над повечето райони ще се задържи значителна.

Валежи от дъжд ще има на много места главно в източната половина от страната, като през втората половина на деня те ще спират.

Жълт код за интензивни валежи все още е в сила за две области – Добрич и Силистра.

Снимка: bTV

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад.

Температурите остават ниски за този период от годината – максималните ще бъдат между 8° и 13°, по-високи – в югоизточните райони и по Черноморието – около 16°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 8°

Пловдив – 14°

Варна – 16°

Бургас – 16°

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, в местата над 1300-1400 метра надморска височина – от сняг. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще бъде умерен и силен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

През първите три дни от новата седмица вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Ще преобладава облачно време, с валежи. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 10° и 15°, в понеделник по-високи по Черноморието.

