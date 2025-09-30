Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, сочи месечната прогноза на НИМХ.

Нормата за този месец от годината е между 11˚ и 15˚ за равнините, по високите полета – между 10˚ и 13˚, в планинските райони – от 0˚ до 7˚.

Най-високите температури през октомври 2025 г. ще бъдат между 25° и 30°, а най-ниските – между -3° и 2°.

По-високи ще са температурите източните райони от страната.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м., а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м.

През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време.

В периода между 2 и 5 октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка. На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. При изяснявания минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0˚ и се очаква образуването на слани. Ще преобладава слънчево време, на места в равнините и котловините в часовете до обяд ще има ниска облачност или мъгла.

Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и относително понижение на температурите има около 15 и 20 октомври и в края на месеца.

