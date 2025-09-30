Средните месечни температури са между 16 и 23 градуса и имат отклонение от месечната норма между плюс 0,5 и плюс 3 градуса. Тазгодишният септември е подобно топъл на септември 2024 г., както и на други много топли месеци септември за последните 15 години.

Най-високата измерена температура е 37,2 градуса на 3 септември в Раднево, Старозагорска област. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 0 градуса на 19 септември в Чепеларе, където има и слана, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 5,8 градуса на връх Мусала на 30 септември.

В София най-високата измерена температура е 33,5 градуса на 3 септември, а най-ниската – плюс 5,5 градуса на 19 септември.

В по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма – между 1% (Крумовград) и 85% (Пещера) от нея. Суми над климатичната норма има в станции в крайните североизточни райони (Шабла, 179%). Септември 2025 г. е сред най-сухите месеци септември за последните 15 години.

Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 95 мм от дъжд в Шабла на 13 септември. В София месечната сума валеж е 12 мм, което е 23% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 6 мм от дъжд на 29 септември.

Дните с най-голям брой станции с регистрирана гръмотевична дейност са 12 септември – в Източна България, и 14 септември – в Западна.

През повечето дни от първото десетдневие на месеца над страната преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността има в началото на периода, на 3 и 10 септември, когато на отделни места има и слаби превалявания от дъжд. Температурите са по-високи от обичайните, като относително се понижават в средата на десетдневието.

В началото на второто десетдневие преминава студен атмосферен фронт и на места от запад на изток има валежи от дъжд с гръмотевици, значителни по количество в крайните североизточни райони. В средата на периода и на 17 септември преминават други два студени фронта, по които също има валежи и гръмотевична дейност. Температурите слабо се понижават.

През първите дни от третото десетдневие над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево. Температурите отново се повишават и са по-високи от обичайните за периода. В средата на десетдневието баричното поле се трансформира в циклонално, а впоследствие страната попада в южната периферия на антициклон от север и циклонално барично поле на юг. Времето е по-често със значителна облачност и на места в Западна България има валежи от дъжд.

През следващите дни преминават плитки циклонални вихри и на много места има валежи. Вятърът от североизток се усилва, особено в източните райони, прониква студен въздух и температурите значително се понижават. В края на месеца настъпва краткотрайно подобрение на времето, над повечето райони облачността се разкъсва и намалява до незначителна, а дневните температури слабо се повишават.

В периода 25–27 септември духа умерен североизточен вятър и в районите на юг от Бургас височината на вълните е около 2 м. Вечерта на 26 септември вятърът се усилва допълнително и вълнението на морето по южното крайбрежие преминава в силно (5 бала), като височината на вълните достига 2.86 м в района на Ахтопол.

