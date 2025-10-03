Специализирани екипи от състава на Военноморските сили (ВМС) се включиха в помощ на населението след наводненията в област Бургас.

След постъпили искания за активирането на специализирани екипи от състава на ВМС от областния управител на Бургас и получено разрешение от началника на отбраната, модулно формирование от Военноморска база Бургас има готовност за действие в района на река Велека до село Синеморец, съобщиха от ВМС.

Задачата пред военнослужещите е пробиване на пясъчната коса, при необходимост, и осигуряване на свободното отичане на водите на реката в морето.

Специалисти от ВМС са включени в кризисен щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Водолазни екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас оказват помощ и съдействие за евакуация на хора, в района на ваканционно селище Елените, Община Несебър.

