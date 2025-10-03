„Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, за да преодолеем последствията от него. Призив към хората да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени прогнозата. Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа“, каза вътрешният министър Даниел Митов по време на брифинг на извънредния щаб.

„Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, потвърди Митов.

По думите му патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата.

