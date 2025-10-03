„В областите Бургас, Монтана, Перник – в различни общини, имаме въведени бедствени положения“.

Това съобщи на брифинг в МВР заместник-министърът Тони Тодоров.

По думите му още сутринта вътрешният министър Даниел Митов е свикал оперативния щаб за бедствия на МВР.

„Беше въведен плана при бедствия по точка наводнения“, посочи Тони Тодоров.

Потвърдена е информацията за един загинал човек. Той е бил в подземно помещение в сграда в района на „Елените“ – на свое работно място.

„И просто не е бил уведомен за случващото се. Намирал се е на токова място, до което информацията не е достигнала. Изказваме съболезнования на неговите близки“, посочи Тони Тодоров.

Очаква се министър Митов да пристигне в Бургас, за да се координира работата на общинските кризисни щабове.

Тони Тодоров потвърди издирването на багериста в „Елените“.

По думите му всички са се евакуирали на време. Около 50 души са се качили на по-високи етаж в един от пострадалите комплекси.

На брифинга стана ясно, че министърът на вътрешните работи вчера е свикал среща, след която незабавно е било наредено на областните управители да обърнат внимание на плановете за бедствия и авария, най-вече на точка "Наводнения". Както да се извършват денонощни наблюдения.

Рано тази сутрин е наложена евакуация в Царево, които са били настанени в местната пожарна.

Ситуацията на "Елените" остава много сложна. Там продължава да вали.

18 екипа на пожарната работята с 50 души работят на територията на област Бургас.

В областите Монтана и Перник основните проблеми са заради обилния снеговалеж и падналите дървета. Екипите работят по тяхното отстраняване.

Обстановката е твърде динамична и предвит това, че е петък и хората тръгват на път, са въведени временни ограничения на движението на участъци по автомагистралите.

