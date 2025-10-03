Преди 10 минути водата отнесе багерист, предаде кореспондентът на bTV от вилното селище "Елените". Това е един от най-тежко засегнатите райони.

Спасителните екипи са на място. Екипът ни от bTV също ще бъде евакуиран. На живо в момента тече спасителна акция. Водолази с въжета изкарат възрастен човек от втория етаж на една от сградите.

"Тръгнахме с багера да помагаме, но вълната ни отнесе, наша грешка. Организацията е важна", казва мъж, спасен в спасителна акция пред камерата на bTV.

Съобщиха, че по горните етажи на хотелите хората не искат да бъдат евакуирани.

Жител от курортното селище "Елените" казва, че пожарникар е паднал няколко пъти с жена му, докато се е опитал да я спаси. "40 минути чакам гражданска защита да дойде. Момчето дойде, беше до врата във вода, който спаси жена ми. Всички коли по пътя заминаха", каза още мъжът.

Снимка: bTV

По-рано съобщихме за намерено тяло на мъж в курортното селище. Той е бил на работното си място. Нещата са се случили много бързо, каза зам.-министър на МВР Тони Тодоров.

На "Елените" ситуацията все още е тревожна, продължава да вали.

Припомняме, че вследствие на обилен дъжд се получава вълна, която идва от Елените, което води до заливане на всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, 1 екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите. До този момент са евакуирани 6 жени, три от които от Полша, и е намерено тяло на един мъж в приземен етаж на сграда. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK