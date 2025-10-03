Намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда в района на вилно селище "Елените", научи bTV. Информацията беше потвърдена от зам.-министъра на МВР Тони Тодоров на брифинг.

"Има жертва в "Елените". В момента тече спасителна операция. Тялото се е намирало в подземно помещение. В момента го вадят", казва Тодоров.

Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между Слънчев бряг и Свети Влас. Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела.

По-късно днес и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.

До този момент са евакуирани 6 жени, три от които от Полша.

В следствие на обилен дъжд се получава вълна, която идва от Елените, което води до заливане на всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.

Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, 1 екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна. При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите.

Министерски съвет свика извънредно заседание. В 15 ч. ще има извънреден брифинг след заседание на оперативния щаб на МВР.

"Благодарение на армията и МВР в "Свети влас" са спасени три полякини", коментира Мирослав Боршош, министър на туризма.

Кметът на Свети Влас Иван Николов посочи, че в кметството са настанени четирима души, изведени от района на Елените, като се очакват още. Той добави, че в района обстановката е тежка.

Минути след 13 часа дъждът е спрял.

