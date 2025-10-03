Река се излива във ваканционното селище „Елените“ край Свети Влас. Около 30-40 автомобила са отишли в морето, съобщи кореспондентът на bTV Новините в региона.
„Много сериозно е положението. Много вода, много наводнени къщи, обърнати коли. Дано да няма жертви“, каза в ефира на bTV кметът на Свети Влас Иван Николов.
Засега няма информация за пострадали хора.
"Неофициално има подаден сигнал за кола, която е взета от дъжда, с двама души", каза кметът.
„Все още вали дъжд. Преди два часа и половина водата дойде изведнъж и всичко се заля. От всички дерета всичко е преляло. От планината имаме много големи дерета. Те имат по-малки притоци и когато дойде такава вода, става голяма беля, както стана сега“, каза Иван Николов.
Тече евакуация в "Елените". Хората са призовани да се качат на високи места заради придошлата река заради силния дъжд.
Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в "Елените".
Към селището пътуват 10 противопожарни екипа, тежка техника, екипи на "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията.
