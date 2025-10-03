dalivali.bg
Директорът на пожарната: Няма нови сигнали за бедстващи, утре започва разчистване и отводняване

Гл. ком. Джартов обясни, че частично ще продължи работата на терен през цялата нощ, тъй като обстановката става „много опасна за екипите“

Лиляна Боянова Лиляна Боянова

Публикувано в  18:56 ч. 03.10.2025 г.

Опасността не е отминала, защото валежи са възможни и в следващите часове, предупреждават властите.

Критична е картината в потопения комплекс „Елените“. Екипите на пожарната, полицията и военните работят и в този момент на терен. 

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. ком. Александър Джартов даде информация пред bTV за актуалната обстановка към момента.

МВР: Водолази са проверили всички отнесени в морето коли – няма хора в тях

„Към настоящия момент нямаме валеж, работим основно по евакуацията, така че да не допуснем да пострадат други граждани, съвместно с полиция, жандармерия и българската армия. Няма сигнали за бедстващи хора“, каза той.

И обясни, че частично ще продължи работата на терен през цялата нощ, тъй като обстановката става „много опасна за екипите“.

А от утре започват действията по разчистване и отводняване на различните обекти.

Даниел Митов: Загинал е служител на „Гранична полиция“ в наводнението в „Елените“

