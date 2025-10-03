Директорът на пожарната: Няма нови сигнали за бедстващи, утре започва разчистване и отводняване

Опасността не е отминала, защото валежи са възможни и в следващите часове, предупреждават властите.

Критична е картината в потопения комплекс „Елените“. Екипите на пожарната, полицията и военните работят и в този момент на терен.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. ком. Александър Джартов даде информация пред bTV за актуалната обстановка към момента.

„Към настоящия момент нямаме валеж, работим основно по евакуацията, така че да не допуснем да пострадат други граждани, съвместно с полиция, жандармерия и българската армия. Няма сигнали за бедстващи хора“, каза той.

И обясни, че частично ще продължи работата на терен през цялата нощ, тъй като обстановката става „много опасна за екипите“.

А от утре започват действията по разчистване и отводняване на различните обекти.