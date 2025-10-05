Снощи стана ясно, че потопът в „Елените“ е взел четвърта жертва. В опустошените райони от водното бедствие се появиха и мародери.

Вече два дни следим последиците от потопа, който причини огромни щети, отне човешки животи и потопи няколко курортни селища по родното Черноморие.

Наш екип е на място в „Елените“, за да провери какво е останало след бедствието.

Като филм на ужасите – така можем да опишем гледката тук.

Снимка: bTV

Навсякъде има кал, локви, а пътищата са пропаднали. Щети има – както по домовете на хората, така и хотелите – първите етажи са наводнени. По пътищата има паднали дървета и щети по колите.

Още от вчера в „Елените“ започна отводняването и обезопасяването, днес дейностите ще продължат, като ще се включат и доброволци към екипите.

Над 200 души са евакуираните, като почти всички те са настанени в курорта „Свети Влас“. Това, което те ни казаха, е, че не знаят кога и дали ще могат да се върнат по домовете си. Позволено им е единствено да дойдат за малко, само за да вземат най-важното от техния багаж, с който да живеят през следващите дни.

Снимка: bTV

Очаква се в понеделник на място да започне проверка за това дали е имало незаконно строителство, а тепърва ще се уточняват и причините, довели до потопа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK