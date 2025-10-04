Четвърта жертва в опустошения курорт „Елените“.

По първоначална информация става дума за 58-годишна жена. Тя е била обявена за издирване от съпруга си.

От МВР обявиха, че тялото ѝ е намерено сред отломките.

„На място днес дойде руски гражданин и каза, че пристига днес от Русия и заяви, че няма връзка със съпругата си, която има вила тук в селището, човекът дойде и посочи къде е тяхното жилище. Групата досега извършваше действията по разчистването и извадихме тялото на съпругата му“, заяви старши комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас пред bTV.

Снимка: bTV

Припомняме, че минути преди тази информация bTV съобщи, че е подаден сигнал и жената се издирва в курортното селище.

Предстои да се установи причината за смъртта.

Снимка: bTV

„Към момента техниката се прибира, тъй като в тъмната част на денонощието не може да работи. Утре предстои да направим трети обход“, увери областният управител на Бургас - Владимир Крумов.

Утре продължават действията по разчистването.

