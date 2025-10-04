Новина от последните минути: МВР са получили сигнал от мъж, че няма връзка със съпругата си, която последно е била в курортен комплекс "Елените".

Към този момент екипи на полиция и пожарната пътуват към имота, в който се намира тя.

Дали обаче тя е у дома, тепърва ще става ясно. Теренът е труднодостъпен.

Малко по-рано са задържани двама мъже със сума пари и вещи - най-вероятно крадени от имотите на хората, които към момента не са по домовете си, тъй като са необитаеми.

"При проверката в тях бяха открити 4500 евро, часовници, както и техника - неща от вилното селище. Задържаните са българи, криминално проявени", коментираха от полицията.

В "Елените", сред тонове кал и срутени дървета и камъни полиция, пожарна и военни правят планове как да разчистят и осигурят безопасност за хората. В Царево започна спешно разчистване на коритата на реките.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK