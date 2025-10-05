Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на в.с. „Елените“, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището "Елените" през следващите дни. Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. „Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

Задържани са и двама мародери в опит да напуснат курорта.

"Установихме осем апартамента, които са разбили. Тепърва предстои да разберем кои са собствениците на ограбените жилища", коментира Владимир Маринов, дир. на ОДМВР.

