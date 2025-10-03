Тежък ден на Южното Черноморие – водата взе три жертви и нанесе огромни разрушения. Започват проверки.

Най-пострадалото място е курортното селище Елените – улиците са превърнати в реки, много са падналите дървета и премазаните коли. На терен все още работят екипите на пожарната, полицията и военните. Все още се евакуират и хора.

Един от най-важните въпроси към момента е докога ще вали и все така опасно ли? Питаме синоптика с дългогодишен опит в прогнозирането, Анастасия Стойчева от НИМХ.

Снимка: BTS - Idol

„Все още до полунощ в Североизточна България ще продължава да вали, така че нека до полунощ поне да останем в готовност да посрещаме изненади. Това е в Шумен, Разград, Силистра, Добрич. В Южна България валежите спряха, но все още Рило-Родопската област може да има и там валежи“, каза тя.

И обяви, че утре не се очакват валежи, освен в планинските райони и в Източна България.

„В неделя през по-голямата част от деня няма да вали. Това ще е и най-слънчевият ден, много бързо ще се повишат температурите, но късно вечерта започва ново заоблачаване, заради което първите три дни от следващата седмица ще има нови валежи“, обясни тя.

И уточни - в планините и проходите този дъжд се очаква да се превърне в сняг.

Стойчева припомни и исторически данни за подобни бедствия:

„Подобна обстановка е имало на 5 септември 1923 г. Сега в някои райони отчетохме до 250 литра на квадратен метър. Най-големите проблеми обаче са в Несебърския залив, където количествата са около 100–115 литра.“

Според синоптика комбинацията от средиземноморски циклон и студен въздух от север е причинила рекордните валежи в Югоизточна България.

„Природата винаги проверява това, което сме си позволили да направим без да се съобразим с нея. Не може да застрояваме деретата и да очакваме, че водата няма да причини щети – за съжаление и човешки жертви“, предупреди още Стойчева.

Какво още каза тя вижте във видеото към материала.

