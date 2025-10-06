Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе спешни действия за обезопасяване и възстановяване на моста над река Изгревска на път II-99 Царево - Малко Търново, който беше компрометиран при наводненията от 3 октомври.

Незабавно бе ограничен достъпът до него, за да се гарантира безопасността на пътуващите.

Веднага след оттичането на водите експерти на АПИ извършиха оглед и първоначална оценка на щетите.

В момента се работи по изготвяне на проект и изграждането на временен обходен път, който ще осигури свързаността на селата Кости, Кондолово и Българи с общинския център Царево. Дотогава трафикът ще преминава по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна - Визица. Движението се регулира от „Пътна полиция“.

Снимка: Агенция \"Пътна инфраструктура\"

Подготвя се и документацията по възлагане на проектирането и строителство, както и строителния надзор при изграждането на ново мостово съоръжение на мястото на компрометираното. Предвид неотложността на работата по моста, дейностите се изпълняват по програмата за аварийни строителни дейности на Агенцията, която позволява по ускорена процедура за започнат строително-монтажни работи по моста. Всички дейности ще се извършват в максимално кратки срокове, за да бъде възстановено нормалното движение и достъпът на жителите от засегнатия район.

Снимка: Агенция \"Пътна инфраструктура\"

Съществуващият мост е изграден през 1960 г., в съответствие със стандартите, актуални към момента на строителството му. Устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване, което е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт. Частично ремонтиран е през 2023 г. като текуща дейност за подобряване на състоянието му.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK